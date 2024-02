Nel consultorio i computer “terapeutici“

I computer possono essere anche strumento terapeutico. E non solo un mezzo che rovina i giovani. È l’idea di fondo di Federica Minoja, psicologa che segue i bambini, i preadolescenti e le loro famiglie. Per questo ha suggerito venisse creato un Polo di comunità di ImPatto Digitale nel consultorio “Centro per la Famiglia” di Lodi. A breve nella struttura di via Biancardi 23 arriveranno due computer portatili, che serviranno per creare uno spazio di accoglienza e lavoro destinato a bambini e ragazzi. "Serviranno anzitutto per la attività psicoeducative – spiega la dottoressa Minoja - . Vediamo i pc come uno strumento “terapeutico”, seguiamo un buon gruppo di adolescenti ogni settimana e capita spesso di utilizzare il computer con loro. Si tratta di uno strumento che ci aiuta ad incontrarli su un livello di comunicazione che conoscono bene". Insieme ai loro pazienti, gli psicologi del consultorio diretto da Giacinto Bosoni, usano i computer per fare ricerca di testi e canzoni, che poi diventano l’occasione per esprimere un vissuto emotivo che non riuscirebbero ad esprimere in alto modo. Col pc, poi, si trovano immagini evocative di stati d’animo. Un modo per aiutare i giovanissimi a definire meglio i problemi che affrontano. "Per noi in consultorio questa risorsa – aggiunge la psicologa - ci consente di creare un luogo dove le famiglie si incontrano, uno spazio protetto dove i ragazzi possano venire per lo studio". Una doppia valenza per il nuovo Polo di comunità di Lodi, il primo in una struttura che offre assistenza sanitaria e psicologica. Il progetto ImPatto Digitale è coordinato dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi. I computer dei Poli di comunità saranno strumento di comunicazione e assistenza per le famiglie fragili che non sanno come risolvere i loro problemi.