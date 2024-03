Mostra santini e poi le strappa la collana dal collo

Le fa vedere alcuni santini, ma era solo una scusa per sfilarle la collana. Colpo andato a segno ieri, tra le 11 e mezzogiorno, ad opera di un truffatore solitario che è entrato in azione a ridosso del centro storico, precisamente in vicolo Campo, una piccola traversa di via Zoncada a Codogno. Secondo quanto appreso, nel mirino è finita una donna di 81 anni che stava camminando lungo la strada; ad un certo punto le si è avvicinato un tizio che ha cercato subito l’approccio tirando fuori dalle tasche Immaginette sacre. È stato un attimo: il truffatore ha messo in atto il suo piano, riuscendo ad abbindolare la donna alla quale è stato sfilato l’oggetto prezioso al collo. Lo sconosciuto si è dato poi alla fuga mentre la vittima ha chiamato subito dopo il 112. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha chiesto alla donna alcuni dettagli circa la direzione di fuga e i tratti somatici e l’abbigliamento dell’uomo. Non è escluso che il truffatore abbia raggiunto il centro a piedi e poi si sia dileguato con l’aiuto di un complice.

Colpo attorno a mezzogiorno di ieri anche a Corno Giovine, anche qui nella parte centrale del paese, nella zona di via Manzoni: a differenza di Codogno, invece, il malvivente è entrato in casa della vittima, una 82enne, dopo che un tizio l’aveva contattata al telefono, dicendole che sua figlia aveva avuto un incidente e che c’era bisogno di soldi alla svelta. Un complice è dunque sopraggiunto nell’abitazione della vittima la quale ha consegnato al truffatore diversi oggetti in oro che aveva in casa. Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della Scientifica per capire se il ladro avesse lasciato qualche traccia utile per le successive indagini. Le telecamere del Comune hanno immortalato il passaggio del ladro, vestito di nero, il quale poi si è allontanato a piedi. M.B.