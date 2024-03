Mostra Bergognone a Lodi. Oltre 50mila euro di donazioni

Ancora un sostenitore di eccellenza per la mostra “Religioso Amore. Bergognone a Lodi”. La Fondazione Lgh, che sostiene le opportunità di sviluppo legate all’economia circolare e alle energie rinnovabili, ha ufficializzato il proprio appoggio all’iniziativa, con una donazione di 1.500 euro, a conferma di come l’esposizione sia stata davvero accolta dal Lodigiano come un evento di comunità. Prima di Lgh, del resto, c’era stato il sostegno di diverse altre realtà. A livello istituzionale Regione e Fondazione Bpl. Poi diverse aziende e associazioni. In tutto per l’esposizione sono stati raccolti oltre 51.500 euro, cui si sono aggiunti i 35mila euro di Cariplo. Finanziano l’iniziativa “Crowd4Culture”, il bando di Fondazione Cariplo riservato alle Fondazioni di Comunità volto a supportare le progettualità locali di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Per ringraziare il territorio che ha sostenuto la mostra, i promotori propongono una serie di iniziative collaterali interessanti e gratuite. Tra queste giovedì 21 e 28 marzo dalle 17 la passeggiata nella Lodi del ‘400; sabato dalle 16,30 la visita guidata con la curatrice della mostra, Monja Faraoni.