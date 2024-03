Minacce e foto hard della ex diffuse. In agguato dietro falsi profili, preso

Uno straniero è finito dietro le sbarre dopo aver stalkerizzato la sua ex compagna e diffuso materiale sessualmente esplicito. Questa persona aveva intrattenuto una relazione con una giovane cremonese. Lo scorso anno la donna aveva rotto il rapporto, ma lui non ne aveva voluto sapere e aveva cominciato a seguirla, a minacciarla e a diffondere falsità sul suo conto in vari profili internet. Di più, aveva anche minacciato la madre della donna. Si era presentato dapprima sotto la loro casa poi nel luogo di villeggiatura dove la famiglia era in vacanza e aveva minacciato di assumere un investigatore privato per farla seguire. Creando numerosi profili falsi, aveva inserito in rete calunnie sulla donna e anche materiale sessualmente esplicito.

La vittima si è rivolta alla polizia di Cremona, raccontando quel che succedeva e denunciando l’ex compagno. Gli agenti hanno cominciato un’indagine per arrivare al responsabile, ma non è stato semplice perché lo straniero non aveva una fissa dimora e aveva fatto credere di essersi trasferito negli Stati Uniti. Tuttavia, continuando nelle indagini, la polizia ha scoperto che l’uomo alloggiava presso un albergo a Bergamo. Di lì, la comunicazione alla polizia del capoluogo e l’arresto del responsabile, che è stato trasferito in carcere a Cremona in attesa di processo.

L’attenzione della Polizia di Stato sui reati in materia di violenza di genere è massima, sia in ambito amministrativo, con l’emissione della misura dell’ammonimento del questore, sia in ambito investigativo. Solo nei primi due mesi del 2024, la squadra mobile ha eseguito, nei confronti di indagati per i reati da Codice Rosso, 14 misure cautelari, rispetto alle tre eseguite nello stesso periodo dell’anno precedente.

Pier Giorgio Ruggeri