Migliaia di indiani Sikh al quartiere Faustina. Celebrato il Nagar Kirtan

Migliaia di indiani della comunità religiosa Sikh hanno colorato la zona della Faustina domenica, portando musica, danze tipiche e moltissimo cibo tipico totalmente gratis. Hanno celebrato il Nagar Kirtan, festività tradizionale del popolo Sikh, proveniente dal nord-ovest dell’India, nella regione del Punjab, al confine con il Pakistan. In questa festa è tipico fare una grande carovana di persone, in cui si cantano inni sacri accompagnati da danze. E così è stato anche a Lodi, in cui dalle 14.30 è partita dal Piazzale degli Sport una grande fiumana coloratissima di persone che hanno attraversato tutto il quartiere residenziale, regalando ai curiosi frutta secca, frutta, succhi e poi pulendo le strade al loro passaggio. Anche il corteo è stato animato da numerose danze tipiche ed esibizioni circensi. Durante la cerimonia erano presenti bandiere dell’Italia e bandiere del Khalistan, stato "che non esiste ma che noi Sikh puntamo a creare con referendum mondiali, fatti in ogni Stato dove vi sono Sikh, separandoci dal resto dell’India" come ha spiegato Singh Gurpal, coordinatore gruppo Sikhs for Justice Lombardia. Lu.Pa.