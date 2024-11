"Mi hanno aggredito". Non voleva dire ai figli che era caduto da solo

L’allarme è scattato alle 16.30 di domenica quando al 112 è arrivata una chiamata per un’aggressione in strada: la vittima, secondo la prima versione, sarebbe stata malmenata a scopo di rapina in via Don Saletta per rubare poche decine di euro. L’uomo, un 81enne è stato soccorso dall’ambulanza del 118 ma il racconto è parso subito dubbio alle forze dell’ordine: una manciata di minuti dopo, infatti, l’anziano ha ammesso di essersi inventato la storia dell’aggressione e di essere semplicemente caduto. Non voleva infatti, secondo quanto appreso, far sapere alla famiglia dell’incidente.

M.B.