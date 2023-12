Maxirissa tra baby gang a Casalpusterlengo, in 50 si sfidano a colpi di catena in strada e bloccano il traffico: due feriti Piazza del Popolo, la lite sarebbe degenerata dopo che alcuni ragazzi hanno tentato di rubare il telefonino a un coetaneo. All’arrivo delle forze dell’ordine i giovani sono fuggiti lasciando a terra un 16enne e in 18enne