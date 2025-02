Maxi parco fotovoltaico: la mozione in Aula. Residenti mobilitati

Ci sarà sicuramente la sala consiliare gremita stasera dalle 19 a Codogno quando inizierà la seduta per discutere, tra gli altri punti, della mozione bipartisan per dire no al parco fotovoltaico da 138mila metri quadrati che, secondo il progetto, dovrebbe sorgere alla frazione Triulza. Ci saranno numerosi cittadini triulzini che, da gennaio, avevano costituito un comitato spontaneo per promuovere una petizione e gli attivisti di Forza del Popolo che, nei giorni scorsi, tramite un volantino, avevano chiamato a raccolta i cittadini. "L’insediamento avrebbe conseguenze su ambiente e salute".