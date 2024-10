Massalengo, allerta meteo e timore di allagamenti. Il sindaco mette in guardia i cittadini

Massalengo (Lodi), 17 ottobre 2024 – “Allarme maltempo, il Comune c’è e si sta attivando, ma fatevi trovare pronti!”. Severino Serafini, sindaco di Massalengo, memore degli allagamenti e dei disagi, subiti dai cittadini negli scorsi anni per bombe d’acqua, dirama più informazioni utili possibili ai residenti. L’obiettivo è informarli sulle criticità ancora esistenti e cercare di limitare i problemi a tutti. È bene mettere in sicurezza, ove possibile, i propri averi e chi ha la possibilità, attrezzarsi magari con piccole pompe di pescaggio moderne per intervenire subito, in caso di necessità. Anche se, ovviamente, in situazioni critiche, intervengono anche gli organi preposti, come i vigili del fuoco. “Vista la probabile nuova ed ennesima fase di forte maltempo di questo 2024, prevista per venerdì 18 ottobre 2024, vi aggiorno sulle criticità riscontrate in due vie, dopo le segnalazioni pervenute a seguito del forte maltempo del 5 settembre 2024”.

La situazione di via Pertini

Il sindaco spiega: “In via Pertini abbiamo scoperto che la linea fognaria delle acque bianche, a differenza di ciò che è riportato nelle planimetrie ufficiali dell'ente, non è collegata al fosso che corre in parallelo alla via Giovanni Paolo II, angolo viale Liberazione. Ma la stessa "muore" in un pozzo di ispezione all'angolo con via Fratelli Marini”.

Problemi anche in via Case Chiesuolo

Serafini prosegue: “In via Case Chiesuolo (l’ultima parte, dopo ex linificio), metà delle caditoie stradali non sono collegate alla fognatura mista comunale, ma scaricano direttamente in una vecchia roggia irrigatoria tombinata, che corre parallela alla strada pubblica. La roggia risulta essere, anche se chiusa in questo momento, completamente invasata di acqua. Questo perché in aperta campagna è ceduto un argine, che la divide dalla roggia Brusadina, dove invece l'acqua scorre tutto l'anno. Ne consegue pertanto che la capacità ricettiva della stessa è ridottissima”.

Possibili disagi

In entrambe le vie pertanto al momento insistono situazioni strutturali di non facile risoluzione “per le quali, in caso di forti piogge, si rischia che le stesse si allaghino e conseguentemente determinino l'allagamento dei seminterrati/interrati”.

L’intervento del Comune

Il Comune, visti le criticità e il rischio di allagamento, ha convocato una riunione con gli enti preposti e aggiornerà nelle prossime settimane. In via Case Chiesuolo, intanto, nonostante la pulizia di 500 caditoie l'anno, alcune sono di nuovo molto sporche. “L'azienda incaricata provvederà alla loro pulizia martedì 22 ottobre 2024” rassicura il sindaco.