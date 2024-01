Maresciallo e appuntato scelto salutano la divisa dell’Arma

Pensionamento per due carabinieri del Comando Compagnia di Codogno: a lasciare la divisa sarà il maresciallo Luigi Deni (foto a sinistra), 60 anni, catanese di nascita, da 36 anni in attività e praticamente da sempre a Codogno visto che è arrivato nella Bassa nel 1989. Dopo i primi due anni sulla gazzella della radiomobile, è stato poi per anni la “voce“ delle pattuglie ed anche dei cittadini che chiamavano il 112. Nel 2012 è stato impegnato in una missione internazionale nel contingente stanziato in Kosovo. A salutare i colleghi c’è anche l’appuntato scelto Ivano Baldini, bolognese, 54 anni, arruolatosi nell’Arma nel 1988. Fino al 1991 ha prestato servizio nella Legione Carabinieri Emilia Romagna con sede a Bologna per poi approdare alla stazione di Codogno. Dal 1992 al 2020 ha prestato servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, occupandosi prevalentemente del contrasto ai reati predatori, nel team della Scientifica in borghese. Nel 1995 partecipò all’indagine che portò all’arresto della famigerata banda degli incappucciati, gang di 5 persone che aveva compiuto diversi stupri tra Emilia e Lombardia.