Maresciallo alla guida dei carabinieri

Il Maresciallo Ordinario Antonio Serino (nella foto), dal primo marzo, ha assunto il comando della Stazione carabinieri di Zelo Buon Persico. Di origine pugliese, trent’anni, si è laureato all’Università degli Studi di Firenze in Scienze Giuridiche della Sicurezza durante il periodo di formazione militare presso la Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze. Il Sottoufficiale, come prima destinazione, era stato trasferito alla Stazione di Melegnano (alle dipendenze della Compagnia di San Donato Milanese) dove ha prestato servizio per quattro anni. Adesso il nuovo incarico quale Comandante, a Zelo Buon persico. Il Maresciallo Ordinario Antonio Serino ha raccolto il testimone dal Luogotenente Salvatore Pischedda, recentemente trasferito in un ufficio della Legione Carabinieri “Lombardia” di Milano.