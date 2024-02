Manovre spericolate per sfuggire al controllo. Al volante senza patente, finisce nei guai

In tre mesi ha perso la patente perché revocata, ma questo non gli ha impedito di mettersi alla guida, dove è stato trovato due volte. Multato la prima volta, denunciato la seconda. È capitato lunedì a Casalbuttano. Una pattuglia quella notte mentre stava controllando la città ha notato un’auto ferma con alcune persone a bordo che nessuno dei militari conosceva. La gazzella ha fatto dietrofront per controllarli, ma il conducente ha notato la manovra dei carabinieri, ha messo l’auto in moto ed è fuggito. Ne è nato un inseguimento per le vie della città ad alta velocità che ha messo a repentaglio la sicurezza dei pochi passanti. A un certo punto l’auto che stava fuggendo ha imboccato una via chiusa ma pur di non fermarsi è salita su un vialetto pedonale ed è riuscita a dileguarsi. I carabinieri tuttavia avevano fatto in tempo a rilevare la targa della vettura e in breve sono risaliti al proprietario, un 34enne della zona.

Al più presto i militari sono andati alla sua residenza per chiedergli conto della sua auto e l’uomo ha riferito di non essere uscito con la sua auto, ma di aver prestato la vettura a un coetaneo. A questo punto i carabinieri hanno rintracciato la persona che si era data alla fuga e l’hanno identificata. Quando le sue generalità sono state inserite nel database è emerso il curriculum vitae del 34enne: fermato in provincia di Lodi nello scorso mese di dicembre, la patente gli era stata sospesa. Trovato alla guida a gennaio nonostante la sospensione, il permesso di guida gli era stato revocato. Tutto questo non gli aveva impedito di mettersi al volante lunedì notte ed era stato riconosciuto. Per questo motivo è stato denunciato per guida senza patente e multato di 5mila euro.

P.G.R.