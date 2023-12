Mamma e figlia chiudono i ladri in casa

"Presto, venite, ci sono i ladri in casa". Questo il tenore della telefonata partita l’altro giorno intorno alle 18 dai proprietari di un’abitazione di via Baccola. Madre e figlia, ritornate a casa, hanno trovato una finestra aperta e si sono accorte che in casa c’erano i ladri che stavano cercando soldi e gioielli da portare via. Le due donne, con grande coraggio, hanno individuato in quale stanza fossero e li hanno chiusi dentro. Quindi hanno chiamato i carabinieri. Una pattuglia è arrivata subito sul posto, ma i malviventi erano già riusciti a fuggire, probabilmente uscendo da una finestra. I militari hanno effettuato un’ispezione della casa da dove i ladri non sono riusciti a portare via nulla. Nell’immediato le ricerche dei malviventi non hanno dato frutto. Ora gli investigatori esamineranno anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza per cercare elementi utili per identificare i malviventi.

P.G.R.