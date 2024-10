Maltempo nel Lodigiano, a Lodi un albero precipita sul gazebo del bar

Lodi, 11 ottobre 2024-Allarme maltempo nel Lodigiano, un albero cade su un gazebo e ferisce tre persone. Arriva il bilancio dell’emergenza maltempo fronteggiata, in provincia di Lodi, tra il 10 e l’11 ottobre 2024. Il vento ha imperversato a lungo e la pioggia ha provocato infiltrazioni. Mentre i fiumi erano già sorvegliati speciali per le piene, a Lodi, in via Piarda Ferrari, un albero è caduto sul gazebo di un bar. Sotto c’erano tre persone che, per i traumi subiti, hanno avuto bisogno dell’intervento del soccorso sanitario. Nessuno, però, si è ferito gravemente. E’ stato anche necessario chiamare i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, arrivati con una autopompa serbatoio e una autoscala, per rimuovere l’albero e rimettere in sicurezza l’area interessata. Nel frattempo la polizia locale ha garantito la propria assistenza. Poco prima i pompieri sono intervenuti a Caviaga, in via Principale, per cantine allagate. È stato poi necessario soccorrere una persona bloccata sul fiume Adda, lungo la strada provinciale 25 di Lodi , con un autopompa, un carro fiamma e un altro mezzo, perché è rimasta bloccata in una tenda. Questo a causa dell'innalzamento del livello del fiume. Sono arrivati anche i carabinieri. Infine ci sono stati danni provocati da acqua in un appartamento a Lodi in viale Pavia. Paola Arensi