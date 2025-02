Malore in culla. È in Rianimazione

È ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale di Parma il piccolo di due mesi di origine africana che, venerdì a San Rocco, è stato trovato nella culla in arresto cardiaco dai genitori. Sul posto era sopraggiunto l’elisoccorso. Il neonato era stato trasportato in codice rosso prima all’ospedale di Piacenza poi a Parma. Ieri il sindaco Matteo Delfini è rimasto in contatto coi genitori e il paese è in apprensione. "In Africa si dice che serve un villaggio intero per far crescere un bambino. Ora questo villaggio siamo noi". M.B.