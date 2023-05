Lupi, convivere in sicurezza. Ecco come comportarsi se ne incontri uno

Lodi, 20 maggio 2023 - Lupo , istruzioni per l’uso. L’ipotesi di incontrare un esemplare sulla strada sta diventando sempre meno remota, al punto di convincere la Provincia di Lodi a organizzare una serata per aiutare chi dovesse trovarsene davanti uno a comportarsi correttamente per non correre rischi. E non farne correre all’animale.

In Italia la popolazione di lupi, secondo l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, varia tra i 2.945 ai 3.608 individui. Quindici esemplari vivrebbero nel Lodigiano. Sulle Alpi se ne contano tra i 900 e i 1.100: in pratica la loro popolazione è raddoppiata negli ultimi tre anni. Si segnala la presenza stabile di due branchi, di 5 esemplari, in Alto Lario e in Alta val Camonica. Oltre a una coppia in Valtellina (Aprica). Sull’Appennino lombardo, nell’Oltrepò Pavese, l’ultimo dato disponibile (2018) stima la presenza di almeno 4-6 branchi. Da marzo a oggi si calcolano almeno sei avvistamenti. Molti documentati con filmati o foto.

"Negli ultimi due anni la presenza del lupo è cresciuta anche nel Lodigiano, con frequenti segnalazioni, anche diurne, e tre investimenti stradali (ma mai aggressioni all’uomo) – conferma Massimiliano Castellone, comandante della polizia provinciale di Lodi –. Ciò ha generato un progressivo aumento della sensibilità sull’argomento da parte di amministratori, addetti ai lavori e opinione pubblica. Ci è parso opportuno favorire momenti di informazione, per contribuire alla corretta conoscenza del fenomeno e dei comportamenti da adottare".

Fra le buone pratiche, ridurre la velocità in auto, soprattutto in campagna e col buio. In caso di incontri ravvicinati, non correre dando le spalle ai lupi, ma fare rumore. Già 5 anni fa c’era stato qualche avvistamento, ma solo negli ultimi tre anni sono diventati stanziali. Hanno scelto, in particolare, la riserva naturale Monticchie di Somaglia, le colline di San Colombano al Lambro e la sponda destra del fiume Adda, da Cavenago d’Adda fino a Castelnuovo Bocca d’Adda. L’incontro “Convivere con il lupo: conoscenza per una coesistenza possibile“ servirà ad avere tutte le risposte utili. Si terrà il 24 maggio, alle 21, nella sede di via Fanfulla. Dopo i saluti degli amministratori, parleranno esperti dell’Istituto Oikos, Eugenio Carlini e Francesco Bisi. A seguire Castellone terrà un intervento sulla presenza del lupo nel Lodigiano e Daniela Grande (funzionaria regionale) illustrerà le iniziative del Pirellone in materia di gestione del lupo. Nel pomeriggio, nella stessa sede, un incontro sui lupi riguarderà gli amministratori locali.