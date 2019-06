Lodi, 05 giugno 2019 - "L’obiettivo dei presidi programmati nei quartieri, anche come risposta necessaria alle frequenti richieste di un più intenso presidio delle vie di Lodi, è ridurre la percezione di insicurezza dei cittadini, attraverso un controllo capillare del territorio e uno studio dei fenomeni che la polizia locale contrasterà in sinergia con la le altre forze dell’ordine".

La sindaca Sara Casanova presenta così la campagna di ascolto dei cittadini e di controllo e pattugliamento appiedato nei quartieri che prenderanno il via domani, 6 giugno, dalle ore 16 in via Saragat all'Albarola e proseguiranno nei mesi estivi. Sono previsti un punto di ascolto stabile, con presenza di un ufficiale per almeno tre ore, e un pattugliamento per la verifica e l’accertamento delle situazioni riscontrate. La finalità è infatti la raccolta di segnalazioni da parte dei residenti su problematiche legate al degrado, all’abbandono rifiuti, alle violazioni della sosta, alla sicurezza nei parchi cittadini.

"L’attività di ascolto era stata sperimentata per la prima volta lo scorso anno, in occasione della promozione dell’iniziativa di controllo di vicinato con l’utilizzo dell'app '1 Safe', che permette a chiunque di segnalare criticità, dalla presenza di individui o auto sospette, ai dissesti stradali, ai rifiuti abbandonati - spiega il comandante dei vigili Fabio Germanà -. Recentemente abbiamo deciso di implementare '1Safe' individuando dei coordinatori di quartiere, cioè figure volontarie che potranno svolgere una prima azione di filtro e verifica rispetto alle segnalazioni che ci vengono trasmesse".

Gli altri appuntamenti programmati per giugno sono mercoledì 12, con ritrovo dalle ore 9 in piazza Omegna, nel quartiere San Fereolo; giovedì 20 giugno, per la zona stazione e centro storico, ritrovo dalle ore 16 in corso Umberto, di fronte allla Prefettura; venerdì 28 giugno, in via San Bassiano, alle Fanfani, alle ore 9 di fronte alla chiesa. L.D.B.