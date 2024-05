Lodi fa fuori Sarzana e va in semifinale. Domani prima sfida con Forte dei Marmi

Prima il dominio, poi la sofferenza. Le ultime gare dell’Amatori Lodi sembrano seguire sempre lo stesso copione e gara-3 dei quarti di finale di Serie A1 non ha fatto eccezione. In Liguria i giallorossi hanno superato 6-4 Sarzana e strappato il pass per le semifinali Scudetto. Dopo un inizio complicato Lodi ha preso il controllo del match, piazzando un uno-due letale a fine primo tempo con i gol di Giovannetti e Najera.

Nella ripresa i giallorossi hanno alzato ulteriormente il livello segnando altre tre reti con Nadini e la doppietta di Fantozzi, inframezzati dal momentaneo 1-3 ligure. Ma a 4’ dalla fine, quando ormai la partita sembrava chiusa, Sarzana ha dato il via al disperato tentativo di rimonta bucando per tre volte la porta di Grimalt.

Negli ultimi 90’’ però Lodi si è difesa alla perfezione e ha chiuso i conti con Faccin.

Se già la vittoria coi liguri può essere considerata una mezza impresa (nella Regular Season Sarzana aveva terminato 8 punti sopra l’Amatori), in semifinale serve un vero miracolo contro la corazzata Forte dei Marmi. I toscani in stagione hanno vinto la Coppa Italia e hanno dominato la prima fase di Serie A1, perdendo un solo incontro. La serie, al meglio delle cinque gare, inizierà domani sera ore 21 al PalaCastellotti di Lodi.

Alessandro Stella