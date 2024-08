Lodi, clandestino in manette dopo quattro anni di furti

Lodi, 3 agosto 2024 – Compie una raffica di furti in Italia, quando viene scoperto a Lodi il questore lo fa rimpatriare. Nell’ambito del contrasto all’immigrazione clandestina, l’altro pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura hanno dato esecuzione a un accompagnamento diretto alla frontiera. Un egiziano è stato scortato a Malpensa per essere riportato nel suo Paese. Era presente sul territorio nazionale dal 2020. La misura è stata adottata in esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Lodi il 23 novembre 2023. L’egiziano si era reso responsabile in Italia di reati di natura predatoria.

A Casalpusterlengo invece i carabinieri della Compagnia di Codogno sono intervenuti in stazione per una colluttazione nella serata di giovedì. L’allarme è scattato in largo Casali, ferito lievemente un ventottenne soccorso dagli operatori della Croce Bianca di San Colombano e accompagnato all’ospedale di Lodi. Pare che il giovane fosse seduto al tavolino di un locale quando un ragazzo di passaggio lo ha afferrato e schiacciato a terra. L’aggredito è rimasto ferito a un sopracciglio. Ai militari il compito di ricostruire l’accaduto.