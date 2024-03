Lodi piange l'artista Gian Piero Gasparini. Aveva esposto le sue opere in tutta Europa

Lodi, 22 marzo 2024 – Il Lodigiano piange l’artista Gian Piero Gasparini di Lodi. L’uomo è rimasto vittima di un improvviso malore a 55 anni. È stato trovato dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, nella sua attuale abitazione milanese, già esanime. Era il luogo in cui l’artista aveva anche il suo laboratorio e realizzava quadri noti in tutta Europa. I funerali saranno celebrati a Lodi, dove l’uomo è cresciuto e ha sempre vissuto, lunedì 25 marzo 2024 alle 10.30.

La cerimonia sarà alla chiesa delle Grazie di viale Gorini. La camera ardente è stata invece allestita alla casa del commiato di Lodi in via Della Codignola. Così che la città possa dare l’ultimo saluto al suo originale artista. “Mio fratello aveva inventato una tecnica particolare: lavorava sulla frammentazione della tela e la scomposizione dell’immagine, per la realizzazione di opere come mosaici di tessuto. Decolorava i tessuti. La sua dialettica spazia da sempre dalla ritrattistica al simbolismo. Ha organizzato diverse mostre ovunque, in Italia e all’estero” ricorda il fratello Alfredo, che nella vita fa il poliziotto. Ma il 55enne lascia anche altri due fratelli: Luisa, di professione dentista e Mariolina, artista come il compianto, ma creatrice di moda e gioielli.

Nelle ultime esposizioni – hb Christie’s (Londra), Bear Galery (Paris), hb Ex Aurum (Pescara) e in numerosissime esposizioni nelle più famose gallerie nazionali – Gasparini ha focalizzato la sua attenzione sull’iconografia rinascimentale e sul rapporto tra arte e tempo.