Lodi accende il Natale: albero illuminato in piazza della Vittoria grazie a sponsor locali

Anche quest’anno a Lodi non manca il tradizionale albero illuminato in piazza della Vittoria. Nel cuore della notte tra mercoledì e ieri una ditta specializzata, incaricata dal Comune, ha installato nel centro della piazza un giovane abete, che sarà l’albero di Natale della città per il 2024. Mantenuta attorno alle radici una grossa zolla, nella speranza di poterlo poi rimettere a dimora, ancora in salute, in un habitat confacente.

L’installazione degli addobbi luminosi è cominciata ieri e si concluderà oggi, in tempo per lo svolgimento della “Notte Bianca di Santa Lucia”, con un’operazione a costo zero per il Comune. Le spese per la posa dell’albero pari a 2mila euro verranno infatti coperte da Astem Gestioni, la holding multiservizi Linea Group che in città gestisce la raccolta dei rifiuti e la cura delle aree verdi; mentre gli addobbi verranno offerti dalla LetoLux di Cesano Maderno, che ha fornito e installato le luminarie per l’animazione commerciale del periodo natalizio.

"Ringraziamo i due sponsor – dichiara l’assessore comunale alle Attività produttive, Andrea Ferrari – il cui impegno consentirà di non rinunciare a uno dei simboli delle festività, sempre molto apprezzato. Tra l’altro l’albero, un abies normanniana alto 9 metri, verrà fornito completo di zolla e rete per poter poi essere trapiantato in altra parte della città".

Mentre il sindaco Andrea Furegato pubblicava su Facebook il conto alla rovescia e l’accensione delle mille luci dell’albero, ieri pomeriggio Ferrari lanciava un’idea: "Invitare singoli, associazioni e gruppi spontanei a presentare proposte e suggerimenti sul quartiere dove collocare l’abete l’anno prossimo".