Lo scultore dona le sue opere a Bellano (Lecco): un'attrattiva in più

BELLANO (Lecco)

Anziché venderle ai collezionisti ha preferito donare le sue opere ai suoi concittadini lo scultore Danilo Vitali, maestro riconosciuto nell’arte della lavorazione del rame che grazie alle sue mani sapienti prende forma e si trasforma in un Eden di animali. Nei giorni scorsi l’artista ha formalizzato l’atto di donazione della sua intera collezione di opere, ben 41, al Comune di Bellano, con il vincolo che siano esposte in mostra permamente e che non vengano mai cedute. "Sono felice e onorato – spiega l’artista – di consegnare l’intera mia opera al mio paese proprio ora che l’arte è stata assunta come cifra identitaria. Mi riempie di emozione tornare nello spazio San Nicolao a dieci anni di distanza dalla mostra “La via del rame”". L’accettazione della donazione, che ha un valore di 170mila euro, è stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale che adesso si prepara ad allestire un museo dedicato a Vitali, con l’obiettivo di farne anche un’attrazione per i turisti in visita sul lago.

"Abbiamo affidato l’appalto all’equipe che ha realizzato il restauro della Cà del Diavol – spiega il sindaco Antonio Rusconi –. Il lavoro di Danilo ci sta particolarmente a cuore ed è un tesoro di Bellano che è doveroso conservare e tramandare ai posteri. Ringrazio di cuore Danilo Vitali, cittadino Benmerito per la sua arte, che con questo gesto di straordinaria generosità dichiara il suo affetto e il suo legame con Bellano. Non vediamo l’ora di poter nuovamente ammirare "La via del Rame" a San Nicolao". Tutto dovrebbe essere pronto per i primi mesi del 2024 quando nell’ex chiesa verrà inaugurato il Giardino dell’Eden di Vitali. Ro.Can.