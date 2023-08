Lite tra clochard a Codogno (Lodi): Uno all'ospedale

CODOGNO (Lodi)

La fabbrica dismessa di via Mochi, a due passi dalla stazione, è di nuovo al centro della cronaca come baraccopoli per senzatetto stranieri e italiani. L’altra sera, lite furibonda tra due inquilini: sembra che la scintilla sia stata il mancato rispetto da parte di uno dei due contendenti di alcune norme di convivenza. Dalle parole ai fatti e un 63enne romeno ha avuto la peggio. Sul posto è dovuta intervenire un’ambulanza del 118, il ferito è stato trasferito al Pronto soccorso del Maggiore. I carabinieri del Radiomobile di Codogno hanno fatto da pacieri e cercato di ricostruire i motivi dell’alterco finito in aggressione. Durante il sopralluogo sono state trovate quattro persone, tre stranieri e un italiano, ma nei mega spazi della fabbrica abbandonata c’è sempre un discreto ricambio di clochard.

M.B.