Lite con coltellate in piazza. Due ragazzi feriti, uno grave

BELGIOIOSO (Pavia)

Uno è stato colpito al torace con la lama di un coltello. L’altro preso invece a bottigliate, ferito all’orecchio ma anche a un braccio e a una gamba. Due giovani sono stati aggrediti ieri pomeriggio a Belgioioso, nella piazza con parcheggio proprio davanti al Castello, tra il bar e il Barber Shop. Si tratterebbe di due 19enni egiziani che abitano a Sant’Angelo Lodigiano, anche se ieri sera la loro identificazione era in corso da parte dei carabinieri, al lavoro per ricostruire l’accaduto e individuarne il movente. Erano da poco passate le 15.30 quando i due ragazzi sono stati aggrediti pare da altri due giovani, anche loro stranieri, forse sudamericani oppure nordadricani, fuggiti prima dell’arrivo sul posto dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Potrebbero abitare nelle vicinanze, essendo scappati a piedi.

Deve anche essere verificato se aggressori e aggrediti si conoscessero, se avessero un appuntamento o se si siano incontrati per caso. In base a testimonianze raccolte sul posto appena dopo l’accaduto, pare che i due ragazzi aggrediti fossero usciti proprio dal Barber Shop. Non è chiaro se ci sia stata una lite tra i quattro o se i due aggressori siano arrivati a sorpresa per colpire. Sta di fatto che il giovane accoltellato al torace è stato ricoverato al San Matteo in condizioni molto gravi, l’altro non è in pericolo di vita.

S.Z.