Lite a Corno Giovine, ferito quarantunenne

Si sono rivisti per caso all’esterno di un negozio in pieno centro a Corno Giovine e sono emersi vecchi dissapori che li avevano già fatti litigare ai tempi: venerdì pomeriggio, però, la discussione tra due coetanei residenti in un comune della Bassa è degenerata e dalle parole si è passati ai fatti. I contendenti si sono messi le mani addosso e il grave episodio è avvenuto in via Manzoni, a pochi passi dalla piazza del Municipio. La baruffa finita in litigio violento è terminata poco dopo, ma uno dei due, un 41enne, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari giunti sul posto poco dopo. Infatti, dopo le medicazioni, il ferito è stato trasferito in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona. Sul luogo del diverbio è arrivata anche la pattuglia dei carabinieri per capire la dinamica e cercare di ricostruire l’accaduto. Sempre venerdì, ma in serata, attorno alle 20.30, è avvenuta un’altra lite, questa volta a Lodi in via Polenghi Lombardo. Vittima una ragazza di soli 18 anni che, secondo quanto appreso, avrebbe discusso animatamente con il fidanzato. La baruffa però ha avuto conseguenze fisiche per la giovanissima tanto che è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa che l’ha condotta, in codice verde, al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Questura. M.B.