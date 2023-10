L’importanza della prevenzione per le malattie della vista. Un banchetto dell’Unione ciechi in piazza Broletto

L’Unione ciechi di Lodi punta sulla “prevenzione”. Per la Giornata Mondiale della Vista, in calendario il 12 ottobre, si cerca di diffondere, con diverse iniziative, l’importanza della prevenzione. "Le malattie che minacciano la vista interessano milioni di persone in Italia. Il pericolo di perdere in parte o del tutto la capacità visiva è cresciuto negli ultimi anni con l’allungarsi della vita media. La prevenzione è il modo migliore per conservare la tua vista per tutta la vita" ricordano dal sodalizio. L’Uici di Lodi si troverà in Piazza Broletto a Lodi dalle 9 alle 13, domani con la sua postazione. Tutto con l’obiettivo di distribuire brochure ed opuscoli sulla prevenzione, le malattie della vista e sulle attività promosse.

