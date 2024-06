Legambiente e municipio uniti dall’energia

Legambiente Lodi fa una call to action per aderire alle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). Il sodalizio ha infatti aderito alla manifestazione d’interesse del Comune a partecipare alla costituzione della Cooperativa Comunità Energetica Rinnovabile Solare Solidale Lodigiana. Entro l’8 luglio chiunque può aderire inoltrando via Pec la scheda scaricabile dal sito del Comune e linkata dal nuovo sito www.lodisolare.it. La costituzione della Cooperativa è prevista per la seconda metà di settembre. La Giunta ha deliberato l’avvio della procedura: cittadini, imprese, associazioni possono presentare osservazioni alla proposta rispondendo alla Consultazione Pubblica e proporsi per diventare soci-fondatori.

Dalla sezione “Come funziona“ del sito www.lodisolare.it si può anche capire meglio cosa comporti l’adesione alla Cer, quali le modalità e i relativi oneri e vantaggi. Si potrà infatti aderire come socio-consumatore oppure come produttore o finanziatore. Dal sito si scopre che un socio consumatore, versando la quota di adesione, potrà condividere l’energia rinnovabile locale prodotta dagli altri soci, ricevendo un piccolo ritorno annuale proporzionale all’energia scambiata, dell’ordine di grandezza di decine di euro ogni anno per vent’anni. Si potrà inoltre partecipare all’assemblea annuale per decidere l’uso del fondo solidale generato sempre dagli incentivi sull’energia scambiata. Il socio produttore può installare un nuovo impianto solare. Il socio finanziatore può versare quote per i progetti di impianti rinnovabili della Comunità.

Luca Pacchiarini