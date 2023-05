L’eccellenza a Vellezzo Un Polo Tecnologico di alta specializzazione in campo informatico

di Stefano Zanette

"Stiamo per accogliere sul nostro territorio un importante Polo Tecnologico Data Center che sarà realizzato da Stack Infrastructure". Il sindaco Graziano Boriotti ha annunciato ieri il nuovo insediamento, approvato con delibera di Giunta.

Sottolineando che la "società internazionale d’eccellenza, specializzata nella realizzazione, sviluppo e gestione di infrastrutture informatiche", già presente in provincia a Siziano, con il nuovo Data Center si aggiunge "alle realtà d’eccellenza che già hanno scelto Vellezzo Bellini, consolidando il nostro Comune come rilevante luogo produttivo dell’Alto Pavese". Dopo lo stabilimento Galbusera Tre Marie e l’impianto di FM Logistic Italia, ora è la volta di Stack Infrastructure.

"L’area di insediamento del Polo Tecnologico è ubicata a Est del Naviglio Pavese, con ingresso dalla Provinciale 27 e accesso da Giussago; la superficie ammonta a circa 12 ettari; non è previsto l’uso di ulteriore terreno agricolo. Dal punto di vista urbanistico, per tale area il Pgt già prevede una destinazione d’uso produttivaindustriale. La zona è parzialmente occupata da un sito industriale diffuso, presente fin dagli anni ‘80 del secolo scorso. La sostituzione di un’attività industriale tradizionale con un impianto ad alta tecnologia e dal basso impatto ambientale, in quanto non produttivo, porterà a una completa riqualificazione dell’area".

Autorizzato dalla Soprintendenza, l’intervento porterà alla realizzazione di quattro strutture, ognuna composta da una sala dati principale che conterrà i server. In copertura pannelli fotovoltaici. I lavori inizieranno a breve e il primo edificio sarà pronto entro la fine del 2024.