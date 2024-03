Le ferrovie scrivono al Comune. Passerella da anni nel degrado: "Nuovo splendore dal 2026"

Era l’agosto del 2018 quando un sopralluogo del Soprintendente alla passerella pedonale che collega piazzale Cadorna a viale Trivulzio disse stop alle intenzioni di Rfi di abbatterla: da allora sono passati quasi sei anni e, finalmente, per lo storico manufatto degli anni Venti del Novecento arriva il restauro, il recupero e la rifunzionalizzazione, “certificati” da una lettera spedita al sindaco Francesco Passerini con la quale vi sono nero su bianco tempi e modalità del progetto da un milione e 600 mila per il quale esiste già uno studio di fattibilità.

Il passaggio è tanto importante quanto cruciale: infatti, per la prima volta esiste un documento di impegno fattivo dell’ente ferroviario per la riqualificazione della passerella che cade ormai a pezzi. Rfi ribadisce che a maggio sarà affidato il compito di redigere il progetto esecutivo il quale dovrà essere pronto per questo autunno, comprensivo dell’ottenimento del placet dell’ente di tutela. Poi si procederà all’affidamento e all’esecuzione delle opere. Se i tempi dovessero essere rispettati, la passerella dovrebbe presentarsi col nuovo volto tra fine 2025 e inizio 2026. In questo contesto, il Comune si è detto disponibile a mettere sul piatto 100mila euro rispetto al totale dello stanziamento di Rfi. Sarà un semplice contributo ad Rfi visto che sarà quest’ultimo ad occuparsi di tutta la procedura. Alla fine, si stipulerà una nuova convenzione per cristallizzare le varie competenze sul manufatto (il Comune si occuperà della manutenzione del camminamento), abbandonando di fatto quella del 1921. Infine, a maggio quando il tunnel dello sfondamento del quinto binario sarà pronto, il transito sulla passerella sarà interdetto tramite un’ordinanza sindacale.