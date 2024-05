Lavoro e futuro, consigli ai ragazzi delle superiori

La scoperta del mondo dell’artigianato e dell’imprenditoria è stato il “cuore“ di un incontro di orientamento promosso ieri pomeriggio all’istituto Volta di Lodi, momento pensato per genitori e studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’appuntamento si è svolto dalle 18 alle 20. Sono intervenute Chiara Lupi, referente per l’orientamento dell’Ufficio Scolastico, Lisa Trasforini, psicologa dell’Ufficio di Piano, che ha spiegato le basi del progetto TiLab volto a promuovere gli istituti professionali e ricordato che sabato dalle 10 alle 12 "apriremo le porte delle scuole per chiunque voglia guardare e conoscere meglio gli istituti". Mauro Sangalli invece, segretario dell’Unione Artigiani di Lodi, ha fornito informazioni sulla situazione economica locale, evidenziando come il territorio sia principalmente agricolo ma le aziende agrarie sono poche, "la maggior parte sono artigiane, in particolare industrie, 47% commercio e servizio e 26% costruzioni". "Siamo in un momento particolare, le aziende cercano soprattutto figure nel settore tecnico e dei servizi, la formazione professionale è necessaria anche se vista come di serie B in Italia – ha aggiunto –. Consiglio di lasciare libertà ai ragazzi". Vittorio Boselli, direttore di Confartigianato Lodi, ha raccontato di alcuni laboratori fatti in 14 plessi di scuole medie (per 806 alunni) in cui gli studenti hanno collaborato con maestri artigiani, "esperienza che ha creato valore". L.P.