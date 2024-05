Lavori slittati. Class action contro le Poste

Sette mesi di chiusura delle Poste di San Colombano al Lambro, prosegue la class action dei cittadini, con richiesta di risarcimento milionario, nonostante la risposta della direzione dell’ente sui lavori imminenti e sulla riapertura a settembre. L’ufficio era stato messo fuori uso da un colpo al bancomat a ottobre e le Poste avevano spostato il progetto Polis di digitalizzazione. "I tempi sono eccessivamente lunghi - spiega il portavoce dei cittadini Andrea Del Meglio -. Inoltre è stata ignorata la richiesta della realizzazione di uno scivolo per disabili. Il risarcimento lieviterebbe a oltre due milioni e 400 mila euro qualora le tempistiche fossero confermate a settembre: potrebbe servire per progetti in paese come il riammodernamento dello stadio Riccardi". Mario Borra