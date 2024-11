Laghetto pubblico in vendita: "Arrivate due offerte"

Laghetto comunale in vendita, "sono arrivate due proposte, scopriremo chi se lo aggiudicherà a fine novembre". Lo annuncia il vicesindaco di Corno Giovine Pietro Bernocchi, alla chiusura dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la vendita del “laghetto“ comunale. "Lo specchio d’acqua ora è chiuso e inutilizzato – chiarisce –. In questo mese chiameremo le due ditte per formalizzare la loro offerta e l’intenzione è di chiudere la pratica entro fine anno. Abbiamo deciso di venderlo perché la precedente gestione in affitto è stata fallimentare e perché servono lavori di manutenzione importanti; infine riteniamo giusto destinare le risorse finanziarie comunali ad altre priorità, quali le scuole le strade e i servizi agli anziani etc". Lo specchio d’acqua era stato inserito nel piano delle alienazioni e messo in vendita con una richiesta di 78mila euro. L’obiettivo era individuare soggetti intenzionati all’acquisto, con i quali procedere alla selezione finalizzata alla vendita attraverso una procedura di gara negoziata, con il criterio del miglior prezzo. Ora resta da vedere quali sono state le proposte e chi se lo aggiudicherà.P.A.