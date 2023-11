Ladro seriale catturato in reparto

Ha rubato un portafogli, come forse era abituato a fare tra i letti dell’ospedale, dove prima o poi può capitare a tutti di veder sparire una borsa, un cellulare o anche un oggetto prezioso mentre i proprietari – malati o parenti in visita – hanno ben altro cui pensare. Ma questa volta la vittima se n’è accorta, lo ha seguito, si è ripresa il portafogli e ha fatto catturare il ladruncolo dalla polizia. In ospedale a Cremona qualcuno allungava le mani sui beni di pazienti e visitatori fin tanto che l’altro giorno non ha rubato un portafogli a una signora in visita alla madre.

Lei l’ha visto, l’ha seguito, si è fatta ridare il maltolto ed è andata al nuovo posto fisso della polizia di Stato, che presidia l’ospedale, a sporgere denuncia. Gli agenti hanno controllato le videocamere e notato che il ladro aveva messo a segno più di un colpo in vari reparti, lo hanno identificato – è un italiano di 55 anni – e denunciato per furto aggravato.

P.G.R.