Ladri nell’abitazione. L’allarme li mette in fuga

Ladri in azione a San Fiorano, ma l’impianto anti intrusione li mette in fuga e fuggono a mani vuote. Nonostante le forze dell’ordine, per il ponte pasquale, abbiano intensificato i controlli, le gang non mollano la presa. I soliti ignoti, alle 10 circa di venerdì, hanno messo nel mirino un’abitazione di San Fiorano di via Rossini. Nonostante la casa si affacci su una strada trafficata e fosse pieno giorno, non hanno avuto alcuna remora. Per fortuna, però, la signora che abita all’interno, a parte il danno alla finestra, di cui è stato spaccato il vetro, non ha subito ammanchi. Quando c’è stata l’infrazione, infatti, il sistema di allarme della casa è scattato e i malfattori, per paura di farsi scoprire e catturare, sono scappati a gambe levate. Senza riuscire a portare via nulla. La figlia ha quindi presto diramato l’allarme sulle pagine social cittadine, per mettere in guardia altri residenti. Complice il fine settimana festivo “lungo“ i ladri potrebbero tornare a colpire. L’invito è di segnalare subito alle forze dell’ordine eventuali sospetti.P.A.