L’Acav apre due mostre in ventiquattro ore

Oggi a Lodi, in coincidenza con la ricorrenza per la giornata internazionale della donna, nella ex chiesa dell’Angelo di via Fanfulla viene inaugurata alle 17 la mostra “La forza della donna“ giunta alla sedicesima edizione e a cura dell’associazione Acav. Sono trenta gli artisti che espongono le loro opere. Domani invece alle 17 inaugurazione nel Palazzo Sommariva di corso Roma sede della Banca Centropadana di “Percorsi artistici“ (sempre di Acav) con in vetrina tutte opere di 40 centimetri per 40. La kermesse rimarrà visitabile fino al 17 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30.