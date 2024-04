La volontaria Manzoni e il danzatore Felisi scelti come benemeriti

Sono state approvate lunedì sera in Consiglio comunale le benemerenze civiche per l’anno in corso: i consiglieri hanno votato all’unanimità i due nomi proposti dall’amministrazione comunale. I premiati saranno insigniti durante la cerimonia del prossimo 2 giugno. I benemeriti sono Giovanna Manzoni, volontaria del centro Caritas del paese, e Angelo Felisi, distintosi per aver raggiunto risultati eccelsi nella danza. Il metodo di selezione ha seguito il regolamento: entro il 31 marzo scorso sono arrivati alcuni nominativi indicati da alcune persone e poi la conferenza dei capigruppo ha effettuato la scelta finale. Manzoni, secondo le motivazioni, ha profuso il proprio impegno con costanza e riservatezza svolgendo un importante ruolo di ascolto, di testimonianza e di supporto nei confronti delle persone più bisognose e dell’intera comunità. Per Felisi la passione della danza coltivata da tempo lo ha portato ad ottenere risultati importanti in vari concorsi ed a classificarsi per ben due volte campione nazionale e regionale di ballo liscio oltre ad aver partecipato alla finale dei campionati mondiali. Tutti i consiglieri si sono espressi in maniera positiva all’indicazione dei due nomi anche se contestualmente Pietro Cremonesi del gruppo di minoranza ha chiesto il rispetto massimo del regolamento (a questo punto per il prossimo anno) che indica un solo nominativo come premiato, salvo casi eccezionali. M.B.