La violenza della sera di Natale. Maxi rissa in centro, sette denunce

Individuati e denunciati sette responsabili della maxi rissa della notte dell’ultimo Natale quando, in pieno centro storico a Casalpusterlengo, contendenti si erano affrontati in uno scontro a suon di cinghiate, probabilmente per il tentativo di furto di un telefonino. Alla fine tra piazza del Popolo e via Cavallotti, in piena notte, appena dopo la messa di Natale a due passi dalla chiesa parrocchiale, si erano fronteggiati in una cinquantina, tutti minorenni e poco più che maggiorenni, in una battaglia senza esclusione di colpi e che aveva lasciato a terra, ma non in condizioni gravi, due ragazzi, un 16enne ed un 18enne presi in cura dai sanitari del 118. Fu un gravissimo episodio per il quale l’eco si sparse oltre i confini provinciali, suscitando scalpore e preoccupazione. Subito dopo fu addirittura organizzata una riunione in Municipio alla presenza di diversi “attori“ tra forze dell’ordine, associazioni, amministratori per fare il punto della situazione e cercare di mettere nero su bianco qualche iniziativa di prevenzione. Ora, in questa fase, sette persone residenti tra Casalpusterlengo e Codogno sono state denunciate a piede libero: sono quattro maggiorenni e tre ragazzi di 17 anni: dovranno rispondere delle accuse di rissa, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Sono stati i carabinieri della stazione di Casalpusterlengo ad avviare le indagini subito dopo la rissa e, grazie ad alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere del centro storico, sono riusciti a risalire ai facinorosi.

Il fenomeno della violenza giovanile, in evidente incremento nell’ultimo periodo, è riconducibile a gruppi senza gerarchie dediti ai furti nei confronti di coetanei, spiegano le forze dell’ordine. E sicuramente la circostanza del dicembre scorso ha destato particolare allarme sociale nel piccolo centro del Lodigiano tenuto conto che un fatto analogo si è poi ripetuto il mese scorso quando, sempre a Casalpusterlengo e di nuovo tra piazza del Popolo e via Cavallotti, si è registrata un’altra rissa tra giovani con, nella fattispecie, tre giovani che si sono accaniti contro un altro ragazzo caduto poi a terra e preso a botte.