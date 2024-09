“La versione di Franco“: ritratti e cronaca nella mostra di Gazzola

È stato il fotografo del Giorno per un lunghissimo periodo, dagli anni Ottanta fino a pochi anni prima della sua scomparsa avvenuta, a 62 anni, il 6 luglio del 2021. Franco Gazzola (nella foto) era anche molto di più di un fotoreporter sempre presente quando la cronaca di ogni colore chiamava; era un amante dell’arte, della letteratura, della musica. Era un artista poliedrico e complesso con un vita tormentata ma mai banale. Ora la sua produzione fatta di ritratti, personaggi ed episodi di cronaca immortalati in un clic può essere, in parte, visionata attraverso una mostra organizzata, nella giornata di oggi, in piazza Novello a Codogno. Grazie all’impegno di amici, famigliari, che hanno attinto dal suo monumentale archivio, dell’associazione culturale Astrazione, del Penguin cafè e della società Pierre, sono stati selezionati ed esposti circa duecento scatti.

Oggi alle 10 si terrà l’inaugurazione della mostra dal titolo “La versione di Franco“ mentre alle 17.30 è previsto un incontro pubblico per ricordare la figura di Gazzola.