La sede provvisoria nell’oratorio. Ragionieri trasferiti, "un successo"

Sopralluogo, ieri mattina, del presidente della Provincia di Lodi Fabrizio Santantonio, del sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio nella Casa del Giovane di via Battisti a Casalpusterlengo attualmente sede provvisoria dell’istituto per ragionieri Calamandrei di Codogno, al momento inagibile in quanto sottoposto a lavori di riqualificazione finanziati con il Pnrr. Al loro fianco la preside dell’istituto, Antonia Rizzi. Il paventato trasloco degli studenti da Codogno a Casalpusterlengo era stato accompagnato, nei mesi scorsi, da vibranti polemiche sia per le modalità con le quali era stato comunicato sia per i possibili disagi che avrebbero dovuto affrontare ragazzi e famiglie. "Siamo venuti a trovare la preside e i professori – ha chiarito subito il primo cittadino Delmiglio – a qualche settimana dall’inizio dell’anno scolastico. Abbiamo visto che le strutture sono funzionali rispetto all’ordinaria attività didattica, per cui ritengo sia stato fatto un ottimo lavoro da parte della scuola. Siamo qui in un’ottica di dialogo costruttivo". Il sindaco ha specificato anche che sono state messe in campo tutte le accortezze per fare in modo che i ragazzi siano in un luogo confortevole, sicuro e funzionale. "Ci sono alcune cose da sistemare, come per esempio l’apertura dell’ingresso su via Pettinari che permetterebbe di defluire meglio il traffico studentesco in entrata e in uscita" ha aggiunto dichiarandosi però sicuro che, con la collaborazione di Provincia e scuola, si riuscirà presto a raggiungere questo risultato.

A fargli eco è stata Antonia Rizzi spiegando che per l’intervento in via Pettinari occorre creare un percorso di camminamento e verificare che l’ingresso sia adeguato. "In questo modo i ragazzi avranno a disposizione due ingressi – ha specificato – e da via Pettinari raggiungerebbero più velocemente la stazione dei pullman". Il presidente Santantonio ha detto di avere riscontrato un ambiente conforme con le norme che accomunano tutti gli istituti scolastici. "La scuola è stata in grado di trasferire ben 390 ragazzi in un edificio nuovo, approntato tutto durante l’estate – ha evidenziato –. Fortunatamente abbiamo trovato questo spazio a Casalpusterlengo concesso dalla parrocchia e che, ad attività scolastica iniziata, mi sembra un successo". Anche Santantonio ha detto che le condizioni per realizzare una seconda uscita ci sono. "Anche le perplessità sul tema dei trasporti, – ha concluso – sono state risolte. Con 56mila euro stanziati siamo riusciti a coprire tutte le spese dei trasferimenti ferroviari dei ragazzi".