La scelta delle superiori Tutti pazzi per i licei Boom per il Cardano

di Manuela Marziani

Tutti pazzi per i licei. Mentre si sta chiudendo un anno scolastico, i ragazzi che devono scegliere quale corso seguire alle superiori, dimostrano di prediligere i differenti licei. Dallo scientifico al linguistico passando per il musicale e quello delle scienze applicate o delle scienze umane sono 1.192 i ragazzi iscritti, mentre 1.115 coloro che al momento hanno scelto un istituto tecnico o un professionale.

Stabile l’Ipsia Cremona che ha ricevuto 90 domande d’ammissione, mentre il Cardano che è Itis e liceo delle scienze applicate ha fatto registrare un boom di iscrizioni, 341 per l’Itis e 160 per il liceo con una carenza di spazi che costringerà alcuni studenti a dover scegliere altri istituti come l’Ipsia Cremona.

Sono invece 363 le richieste arrivate al liceo Cairoli che offre quattro indirizzi: linguistico (136), delle scienze umane (113), economico-sociale (80) e musicale (34). Proprio il musicale ha raccolto moltissimi favori raddoppiando le richieste. In aumento anche i ragazzi che vorrebbero frequentare il liceo scientifico Copernico arrivati a quota 313 e il più antico Taramelli che ha ricevuto 156 preiscrizioni, in leggero calo rispetto ai 170 che hanno stanno attualmente frequentando il primo anno, mentre per il liceo classico Foscolo le richieste on line sono state 56.

Stabile il Volta che prepara alla maturità artistica e coloro che un tempo sarebbero stati i geometri. Sono 210 le domande arrivate, 130 per il liceo e 80 per il corso in Costruzione, ambiente e territorio. Boom di preiscrizioni pure per il Bordoni che ricevuto 256 richieste con una preponderanza per l’indirizzo economico (202) contro le 54 per l’indirizzo turistico. Moltissimi (348) e in esubero anche gli iscritti al Cossa che offre diversi percorsi tra i quali quello sociale, che ha ricevuto 85 richieste, come il grafico 85 mentre sono state 100 le domande per l’alberghiero. Tante richieste, ma le aule non bastano e al momento la Provincia non riesce a individuare nuovi spazi. Lo stesso accade al Cardano che ha 1.900 studenti dal primo al quinto anno ed è il preferito dai ragazzi che vogliono studiare informatica (135), meccanica (98), chimica (59 iscrizioni) ed elettrotecnica (49).