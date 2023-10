La marcia verso le amministrative. Il centrosinistra ha scelto il candidato

Domani pomeriggio il centrosinistra ufficializzerà il nome del candidato alla carica di sindaco in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno l’anno prossimo, presumibilmente nella tarda primavera: la convocazione è avvenuta ieri senza citare il nome del prescelto anche se ormai non ci sono più dubbi. Sarà Massimo Pagani, 55 anni, a scendere in campo come espressione del Pd e di Tutti per Casale, cercando di emulare papà Angelo, già sindaco a Casale tra il 2004 e il 2009, ma soprattutto tenterà di strappare la poltrona di primo cittadino ad Elia Delmiglio la cui ricandidatura non è ancora stata formalmente ufficializzata anche se sembra solo una formalità.

Pagani è attualmente consigliere comunale in carica a Casalpusterlengo per la lista progressista Tutti per Casale nonchè consigliere provinciale ma può vantare come esperienza amministrativa anche l’incarico di assessore al Bilancio e Personale nella Giunta dell’allora sindaco Gianfranco Concordati, tra il 2014 e il 2019. Le voci su una discesa in campo di Pagani si rincorrevano ormai da tempo, mai smentite di fatto dall’area di centrosinistra: il 55enne era infatti diventato il rappresentante più in vista della compagine in Consiglio comunale così come nelle varie assemblee ed incontri della galassia di centrosinistra e nelle conferenze stampa. Domani alle 18 spiegherà nel dettaglio il percorso che lo ha portato a candidarsi e le prossime sfide di una campagna elettorale che, di fatto, decolla ufficialmente.

Delmiglio, dal canto suo, chiude il primo mandato amministrativo tra pochi mesi e lo fa cercando di portare a termine le opere e gli interventi messi nero su bianco nel programma elettorale. In questa tornata vi sarà anche Fratelli d’Italia che farà parte della compagine di centrodestra e sicuramente farà pesare la sua attuale forza elettorale: non è escluso che Fdi possa rivendicare la carica di vicesindaco nel contesto dei prossimi futuri accordi. Resta al momento non chiarito quale ruolo giocherà (e se lo giocherà) il Movimento Cinque Stelle che ha un consigliere comunale all’opposizione, Marta Cobianco, mentre dovrebbe presentarsi con una lista civica Leopoldo Cattaneo, ex consigliere comunale il quale sta lavorando ad un progetto al quale lui parteciperà attivamente anche se molto probabilmente senza essere candidato sindaco direttamente.