La Locale baluardo anti-truffe

Continui raggiri, scatta il piano dell’Unione di polizia locale nord Lodigiano per fare prevenzione. Doppio colpo, nella frazione Arcagna di Montanaso Lombardo e vicino al municipio. In pochi giorni una donna di 70 anni di Arcagna, è stata raggiunta, di mattina, da due falsi operatori dell’acqua che, con finte divise e modi affabili, sono riusciti a entrare in casa sua perché dovevano "fare verifiche sull’impianto" e a svuotarle la cassaforte mentre un’altra pensionata è riuscita a sventare il pericolo. Era tardo pomeriggio, zona cascina Pizzafuma, ma in questo caso, trovandosi due sospetti falsi tecnici al citofono, la pensionata ha chiamato l’Unione di Polizia locale per verificare e i due sconosciuti si sono dileguati.

Gli stessi agenti dell’Unione, dopo l’approvazione, a novembre, da parte di tutti i sindaci dei paesi convenzionati (Zelo Buon Persico, Montanaso Lombardo, Tavazzano con Villavesco, Cervignano D’Adda e Casalmaiocco), hanno ideato un progetto antitruffa. "Insisteremo con incontri informativi come a Zelo Buon Persico, dove sono intervenuti 70 cittadini – spiegano il comandante Costantino Gemelli e l’agente Antonella D’Alessandro –, abbiamo anche realizzato un calendario, con immagini sul tema, consigli e particolari, che si potrà tenere come pro memoria della trentina di slide che cerchiamo di spiegare a chi interviene agli incontri. Con esperienze reali e anonime, vissute da cittadini, che spiegano come i truffatori usano la buona fede delle persone, attuano la truffa dello specchietto, inviano falsi messaggi phishing di banche e posta" dettagliano. A Zelo, a fine evento, l’Unione ha regalato proprio il calendario (il primo del Corpo).

Paola Arensi