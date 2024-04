La lista civica “Cittadini per Pavia“: "Cambieremo il piano urbanistico"

Ha cambiato nome perché ora non deve più sostenere la candidatura di Massimo Depaoli, ma non ha cambiato i propri scopi. Si è presentata ieri la lista civica “Cittadini per Pavia“ che vuole Michele Lissia sindaco. "Solitamente le liste civiche hanno vita breve – ha detto il fondatore Massimo Depaoli, che non si ripresenterà alle elezioni – la nostra, invece, dopo 10 anni c’è ancora". Tante le persone nuove, a fianco dei più esperti come il capolista Roberto Rizzardi o Angelo Gualandi che è stato assessore all’urbanistica e oggi è consigliere comunale. "Vogliamo la revisione del piano di governo del territorio attualmente bloccato – ha anticipato Gualandi –. Crediamo si debba ripartire dalla conservazione del centro storico e che le aree dismesse debbano diventare luoghi vivi. Vorremmo una nuova scuola in via Tibaldi e 1000 alberi da piantare ogni anno". Rimasta in bianco la seconda casella della lista, mentre già candidati Giuseppe Calcara, Fabio Cambieri, Giovanni Cappa, Silvano Carlo, Maria Teresa Condomitti, Francesco Costantino, Antonietta De Pirro, Maria Elisa Della Marta, Elisabetta Faggioli, Ilaria Flotta, Antonio Galluzzi, Tiziano Garbarini, Francesco Geraci, Barbara Guglielmana, Ferico Lunghi, Giampiero Maggi, Angela Mariani, Andrea Michielon, Mattia Paveri, Giorgia Roberta Pedroni, Roberto Petracca, Emanuela Pioli, Giulia Pitino, Giovanni Rossignoli, Fabrizio Salice, Marco Salvato, Sara Gentile e Davide Vitaloni.

Diverse le professionalità presenti con una certa preponderanza per chi opera nel settore sanitario e del sociale. "Abbiamo bisogno che i cittadini ci diano fiducia – ha sottolineato Francesco Costantino –. Pavia deve tornare ad essere una città che vive, non che sopravvive". Un miglior servizio di trasporti e soprattutto decisioni condivise con la cittadinanza, questo chiedono i pavesi. "L’80% delle decisioni che vengono prese – ha sottolineato Tiziano Garbarini, direttore operativo di Trenord in pensione – non sono note alla cittadinanza". Il candidato sindaco Michele Lissia ha anticipato i punti salienti del programma della coalizione composta da 7 o 8 liste.