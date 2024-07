La Giunta in Piarda Ferrari: "Vogliamo più sicurezza"

Nutrita partecipazione all’incontro della Giunta di Lodi con la cittadinanza avvenuto mercoledì dalle 21 in Piarda Ferrari. Era il secondo degli incontri mensili che l’amministrazione ha deciso di promuovere sino a fine mandato. La piazza che fa da sponda all’Adda era infatti gremita di 150 cittadini. Principalmente si è discusso della sicurezza della zona, l’argomento principale dibattuto durante le oltre due ore di faccia a faccia. Poi tra le questioni più sentite buche, marciapiedi e tombini in primis, la cura del verde pubblico, la mobilità in generale e più nello specifico la situazione dei parcheggi. "Senz’altro interessante e prezioso poter fare il punto sulle necessità della zona – è l’analisi finale del sindaco Andrea Furegato –, valutare ciò che è stato ultimato nel primo biennio di mandato e approfondire le iniziative già in corso e quelle programmate. Nulla di straordinario o speciale, perché questa iniziativa - che si prolungherà per i prossimi tre anni del tutto privo di elementi di propaganda, si inserisce nella normale attività di coloro che hanno ricevuto mandato per amministrare la città". L.P.