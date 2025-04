Chiesa chiusa: "Temo tempi molto lunghi"

Chiesa dichiarata inagibile, "nastri intorno per garantire sicurezza e attesa delle indicazioni della Sovrintendenza". A Bertonico è stata momentaneamente chiusa la chiesa parrocchiale di San Clemente, che fa parte del vicariato di Casalpusterlengo. "Lo ha deciso l’ospedale Maggiore, proprietario dell’immobile, comunicandomelo e dopo aver ricevuto, giovedì, la relazione tecnica di alcuni esperti che, un mese fa, hanno eseguito un sopralluogo nell’immobile religioso che è tradito dal tempo e ha bisogno di sistemazioni. A me risulta che gli ultimi interventi sulla chiesa risalgano a 75 anni fa. L’ospedale, appena ricevuto il documento, ha immediatamente chiuso la chiesa – spiega il sindaco Angelo Chiesa (nella foto) -. Ci sono criticità su pinnacoli e campanile. Nella relazione si parla di un potenziale rischio di criticità. Io, da pubblico ufficiale, se mi avessero fatto una segnalazione tecnica di questo genere, avrei agito allo stesso modo". "Oggi (ieri per chi legge, ndr) – aggiunge – abbiamo fatto mettere il nastro bianco e rosso intorno, per sicurezza. Questo in attesa che arrivi la manutenzione dell’ospedale e metta in sicurezza definitivamente il luogo. Ora la vicenda è nelle mani della Sovrintendenza alle belle arti, che deciderà cosa si potrà fare e come". Intanto il vicario don Carlo Mazzocchi ha allestito, chiedendo il permesso al parroco monsignor Gabriele Bernardelli, il salone del cinema dell’oratorio, in piazza Dante, per poter svolgere funzioni "e già alla messa delle 18 del 25 aprile abbiamo pregato lì - ricorda il primo cittadino -. Temo sia una serrata piuttosto lunga anche se, al momento, non abbiamo aggiornamenti in merito". P.A.