La Gaffurio apre le porte. Corsi gratis per i bimbi: "La musica è importante sul piano educativo"

"Non si tratta di trovare dei piccoli Mozart, ma di far conoscere la musica come forma espressiva a bambini che hanno un’attrazione verso ritmi e melodie affinché possano averne un approccio prima ancora di approdare allo studio di uno strumento".

Così Marco Emilio Camera, direttore della Gaffurio, spiega i corsi annuali gratuiti per i più piccoli che l’Accademia terrà a partire dal 3 ottobre. Un’attività propedeutica che ha un profondo valore culturale nella città in cui un Mozart 14enne, durante la sosta di un viaggio, il 15 marzo 1770, compose nel giro di una notte il suo primo Quartetto (il Sol Maggiore K 80), considerato il passaggio a compositore.

"È un’attività fatta apposta per i bambini tra i 4 e i 7 anni, per avvicinarli alla musica in forma di gioco. Le lezioni saranno tenute da Giada Ghelfi, giovane laureata in pianoforte. In Accademia abbiamo tutta lo strumentario specifico ideato dal pedagogista Carlo Orff, l’autore dei Carmina Burana: tamburelli, maracas, nacchere, xilofoni e così via. Vogliamo avvicinare i bambini alla “casa della musica“, far imparare a gestire la propria voce, uno strumento innato, poi le percussioni, i ritmi con le mani e magari riconoscere se hanno delle attitudini, una bella vocina o dei talenti". L’opportunità di accedere all’Accademia ha una forte valenza sociale: "La musica è molto importante sul piano educativo: è disciplina. Un bambino, suonando o cantando con gli altri, aumenta la sua capacità espressiva ma con controllo, deve intervenire al momento opportuno, essere rispettoso degli spazi e dei momenti, non imporsi sugli altri. È un rigore gioioso. Fa bene a tutti fare un po’ di musica, come fare un po’ di sport".

Con la gratuità viene data la stessa opportunità a tutti: "L’ Accademia per definizione è culturale, non ha fine di lucro. Entrando in una scuola di musica i piccoli sentono e vedono attorno a loro ragazzi che suonano violino, flauto, o assistono a un concerto, c’è chi si appassiona alla musica classica o ad altri generi: è un meccanismo virtuoso".

L’Accademia Gaffurio ha circa 200 allievi di musica e 200 di danza: "La novità, negli ultimi anni, è l’innalzamento dell’età – conclude Camera –. Sempre più adulti vengono a imparare uno strumento, suonare li rilassa, poi si esercitano a casa. Certo si ha maggiore difficoltà, ma la musica non ha limiti".