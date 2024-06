La famiglia Marchesi apre un secondo store a un indirizzo storico

I suoi arredi accolgono gli oggetti più preziosi di Santa Francesca Cabrini, la patrona dei migranti che a Codogno ha realizzato la prima Casa e che oggi conserva nel museo tante memorie come la tonaca, la borsa da viaggio delle sue innumerevoli rotte transoceaniche in America e altri documenti. Marchesi Arredamenti infatti, realtà imprenditoriale di stampo familiare nata negli anni Sessanta a Secugnago che ha ancora i piedi ben saldi sul territorio, non si arrende all’e-commerce e ai maxi store. Anzi rilancia e da Secugnago, dove ha negozio e magazzino fin dagli esordi, ha aperto in questi giorni un altro show room a Codogno, in piazza XX Settembre, nel cuore della città.

Una location non casuale perché qui prima aveva sede un altro negozio storico, Benuzzi: dunque dall’abbigliamento di valore si passa a mobili e complementi d’arredo di altrettanto livello. "Una scelta coraggiosa aprire un secondo store – ribadisce Carla Marchesi, che ha preso in mano l’eredità del padre e dello zio – ma ponderata e con basi solide. Lavoro già da tempo con diversi clienti del Codognese e quindi mi sono convinta a fare un passo ulteriore".

M.B.