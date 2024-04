La corsa a primo cittadino: "Più cura alle persone". Il centrosinistra in campo

Quattro liste di centrosinistra che cercheranno di tirare la volata alla candidatura di Massimo Pagani a sindaco della città, alle prossime amministrative di giugno: ieri pomeriggio si sono presentate ufficialmente la civica Eccoci e quella del Partito democratico, soggetto politico che punta ad essere trainante della coalizione. Domani invece sarà la volta dei centristi di Casale al Centro, alle 18.30 presso piazzetta Brembiolo.

Sono dodici coloro che hanno dato la propria disponibilità a raccogliere consensi nella lista Eccoci, presentata alla stazione ferroviaria. Sono Fiorenzo Bernocchi, Maria Stella Caletti, Davide Ciro Coluccino, Hend El Seidi, Andrea Faliva, Luca Fontanella, Sergio Galuzzi, Filippo Novelli, Maria Peverali, Angelo Lucio Spelta, Luisa Caterina Valenti, Paolo Zoppetti. Ambiente, salute e diritti, sicurezza e partecipazione sono gli slogan della compagine. "Rimettere al centro le persone, i loro bisogni e le loro aspettative. Farle tornare protagoniste attraverso gli strumenti della partecipazione attiva" si legge nel documento di presentazione.

Ieri sera alle 18.30 invece è stato il Pd a svelare i nomi che sono in lizza per le prossime amministrative, con la contemporanea inaugurazione della sede elettorale di via Cavour. Un nome di spicco è sicuramente Roberto Ferrari, che torna in campo, dopo dieci anni, dal 1999 al 2009, nei panni di vicesindaco e assessore alla cultura. "Insieme a tante persone stiamo costruendo una coalizione ampia e forte, capace di rappresentare tutte le sensibilità sociali che si ritrovano nel campo progressista – ha scritto il Pd, annunciando l’evento –. La lista del Pd si metterà alla guida di una proposta di cambiamento che sappia indicare un futuro migliore alla nostra comunità. Un futuro di sviluppo sostenibile, crescita e sicurezza sociale".

Alla fine sono quattro le liste che appoggiano Pagani: oltre alle tre che si presentano in questi giorni, c’è anche la civica Tutti per Casale, cartello elettorale presente ormai da dieci anni.