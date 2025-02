La città piange. Ilia Rubini: "Artista unica"

È morta ieri sera nella sua casa atelier alla Fornace all’età Ilia Rubini, 86 anni, pittrice e scultrice di grandissimo talento, conosciuta al di fuori dei confini lodigiani. Nel 1956, giovanissima, aveva esposto alcuni disegni alla galleria Spotorno di Milano facendosi subito notare per il suo tratto raffinato e nel 1967 vinse il premio Bagutta per la categoria bianco e nero, entrando cosi di diritto sia nella storia del celebre premio e consacrandosi come artista a pieno titolo. Dagli anni Settanta, le esposizioni anche all’estero. Rubini aveva radici meneghine: da bambina era sfollata con i genitori, durante la Seconda guerra mondiale, da Milano a Pontenure, frequentando poi l’istituto d’arte Gazzola di Piacenza. Molte opere sono lì a ricordare la bellezza della sua arte: a Milano dentro la chiesa dei Cappuccini di piazzale Velasquez si possono ammirare tavole realizzate per una delle navate laterali. Sempre a lei si devono il monumento di bronzo di viale della resistenza a Codogno e la scultura di Santa Francesca Cabrini a Denver.