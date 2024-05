La bandiera affidata al Comune. Croce Rossa, 3mila missioni nel 2023

La bandiera della Croce Rossa sventola da ieri sul balcone del palazzo comunale e rimarrà lì per una settimana come simbolico momento per festeggiare la settimana dedicata al sodalizio internazionale che compie 160 anni. Ieri mattina c’è stata la breve cerimonia di consegna del drappo nelle mani del sindaco Francesco Passerini da parte di due rappresentanti del comitato codognese della Cri, la presidente Gesuina Fusari e Cristiano Rozza, i quali hanno anche formalmente presentato la festa prevista in piazza Cairoli domenica. Infatti, dalle 9 alle 19, i volontari proporranno attività ed eventi. Si comincerà alle 10 con simulazioni di manovre salva vita e di base per personale non sanitario. Alle 17 si terrà una prova di soccorso simulato alla presenza non solo di mezzi e personale della Croce Rossa ma anche di Polizia Locale e Vigili del Fuoco. Grazie al Progetto Cuore al Centro, dell’Asst di Lodi, chi vuole potrà effettuare un elettrocardiogramma, ottenere una consulenza medica, provare la glicemia, il livello del colesterolo e i parametri vitali mentre sarà effettuata anche prevenzione per evitare ustioni in tenera età. Spazio anche alla vendita di piantine aromatiche e fiori mentre sarà allestita anche un’ambulanza pediatrica con peluches e truccabimbi con un gonfiabile. Ci si potrà infine aggirare tra i mezzi d’epoca della Cri di Codogno (nata nel 1889). Il comitato codognese è un fondamentale “pezzo“ della rete dell’associazionismo locale e svolge mansioni ad ampio spettro: nel 2023, sono stati 3.200 i servizi convenzionati con il servizio di emergenza del 118 mentre duemila sono quelli relativi al trasporto degli infermi, riguardanti i servizi sociali oltre alla garanzia della presenza operativa a manifestazioni sportive.

Nella sede di viale dei Mulini, dove operano circa 150 volontari, escono in servizio sette ambulanze di cui due, in tempi brevi, dovranno essere sostituite poichè, rispetto ai parametri imposti da regione Lombardia, hanno “sforato“ il numero massimo di chilometri effettuati. Durante la festa, sarà promossa una raccolta fondi che permetta al comitato di acquistarne almeno una.